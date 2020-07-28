Video Haber Doğu Akdeniz'de büyük kararlılık! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı | Video

Doğu Akdeniz'de büyük kararlılık! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı | Video

Doğu Akdeniz'de büyük kararlılık! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı | Video
28.07.2020 | 23:45

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Türkiye yeni bir NAVTEX ilan ettiğini duyurdu. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de çalışma yapacak. NAVTEX 28 Temmuz'dan 18 Eylül'e kadar olan süreyi kapsıyor. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan Askeri Stratejist Doç. Dr. Murat Koç önemli değerlendirmelerde bulundu.

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