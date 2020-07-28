Doğu Akdeniz'de büyük kararlılık! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı | Video

Türkiye yeni bir NAVTEX ilan ettiğini duyurdu. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de çalışma yapacak. NAVTEX 28 Temmuz'dan 18 Eylül'e kadar olan süreyi kapsıyor. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan Askeri Stratejist Doç. Dr. Murat Koç önemli değerlendirmelerde bulundu.