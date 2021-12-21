Dolar kurundaki sert düşüş sonrası otomobil fiyatları güncellendi! | Video

Son dakika haberine göre; dolar kurundaki sert düşüş sonrası otomobil firmalarından peş peşe indirim haberleri gelmeye başladı. Döviz kurunda yaşanan düşüş sonrası Hyundai, Citroen, Renault ve Dacia fiyatları indirirken, bazı markaların da fiyat güncelleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, yaptığı açıklamada "Kurda stabilizasyonun sağlanmasıyla Renault ve Dacia markalarımızda ortalama yüzde 20 indirim gerçekleştirmeyi planladığımız güncel fiyat listemizi en kısa sürede paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.