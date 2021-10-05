Video Haber Dünya devleri İstanbul Havalimanı’nda | Video
Dünya devleri İstanbul Havalimanı’nda | Video

Dünya devleri İstanbul Havalimanı’nda | Video

05.10.2021 | 17:28

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İstanbul Havalimanı, tarihi günlerinden birini yaşayarak dünyanın en büyük yolcu uçağı ve dünyanın en büyük kargo uçağını aynı anda ağırladı.

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