Video Haber Düzce'de günlük kiralık evlere fuhuş operasyonu
Düzce'de günlük kiralık evlere fuhuş operasyonu

Düzce'de günlük kiralık evlere fuhuş operasyonu

15.02.2024 | 00:44

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı ekipler uzun süren takip sonrasında günlük kiralık evlerde fuhuş yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda içlerinde günlük kiralık evleri yasa dışı yollarla kiraya veren şahıslarında bulunduğu 5 kişi yakalandı.

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