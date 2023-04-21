Video Haber Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Masum Türker "Bugün bu konuştuklarımızın mimarı Berat Albayrak'tır" | Video
Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Masum Türker

Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Masum Türker "Bugün bu konuştuklarımızın mimarı Berat Albayrak'tır" | Video

21.04.2023 | 10:51

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz doğalgazının karaya ulaşması töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeleri açıkladı. CNN Türk'te konuşan ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Masum Türker "Bugün bu konuştuklarımızın mimarı Berat Albayrak'tır. Eğer Berat Albayrak bu konulara girmeseydi, bugün bu konuları konuşamazdık" açıklamasında bulundu.

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