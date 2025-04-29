Ekrem İmamoğlu suç örgütünün milyonluk araçlarına el konuldu! Lüks otomobilleri otoparka gizlediler | Video
Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu suç örgütünün, Beykoz'daki bir rezidansın otoparkına gizlediği belirlenen milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks otomobile el konuldu.
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