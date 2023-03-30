Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki (BM) 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak için geldiği New York'ta Genel Sekreter Antonio Guterres'le bir araya geldi.
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