Video Haber Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü | Video
Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü | Video

Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü | Video

30.03.2023 | 22:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'deki (BM) 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılmak için geldiği New York'ta Genel Sekreter Antonio Guterres'le bir araya geldi.

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