Emine Erdoğan: Çocuklara ölüm - savaş dışında bir gelecek sunmalıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Kiev'deki 4. Lider Eşleri Zirvesi için video mesaj gönderdi.
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