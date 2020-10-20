Eski İYİ Partili Tamer Akkal'dan şok iddialar: FETÖ'cüleri aday gösterdiler | Video

İYİ Parti’deki FETÖ krizi sürüyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, dün katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından bir iddia da bir süre önce İYİ Parti’den istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal'dan geldi. A Haber'e özel konuşan Akkal, İYİ Parti’nin farklı güçler ve farklı şirketler tarafından desteklenen bir yapı olduğunu belirtti. FETÖ ile ilişkisi olan bazı kişilerin vekil adayı yapılmak istendiğini hatta yapıldığını belirten Akkal, İYİ parti ile HDP arasında gizli bir ortaklık olduğunun da ayan beyan ortada olduğunu ifade etti.