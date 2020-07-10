Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Ayasofya'da nasıl namaz kıldıklarını anlattı | Video

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ayasofya Camii'nin ibadete açıklmasını A Haber'de yorumladı ve Milli Türk Talebe Birliği Başkanlığı yaptığı dönemde, Ayasofya Camii'nde nasıl namaz kıldıklarını anlattı.