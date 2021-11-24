Fahrettin Altun'dan Öğretmenler Günü paylaşımı | Video

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 Kasım Öğretmenler Günü için sosyal medya hesabından video paylaştı.