Video Haber Fas’ta Filistin’e destek protestosu
Fas’ta Filistin’e destek protestosu

Fas’ta Filistin’e destek protestosu

15.10.2023 | 18:14

Fas’ın başkenti Rabat’ta Filistin’e destek için geniş katılımla düzenlenen protesto gösterisinde Filistin destekçileri, Fas-İsrail normalleşmesinin durdurulmasını istedi.

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