Fatma Şahin'den 'Tokada sessiz kaldı' iddialarına yanıt: Reji ile arasında geçen diyalogu anlattı | Video

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Muharrem Sarıkaya'nın basın çalışanına attığı tokada sessiz kaldı iddialarını yanıtladı. "Ben çaprazdaki kamerama bakıyordum. Gerçekten olayı görmedim" ifadelerini kullanan Şahin, Rejideki kız bana "Siz olmasaydınız bu programı yapamazdık. Teşekkür ederiz" dedi.