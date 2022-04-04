Video Haber Fatma Şahin'den 'Tokada sessiz kaldı' iddialarına yanıt: Reji ile arasında geçen diyalogu anlattı | Video
Fatma Şahin'den 'Tokada sessiz kaldı' iddialarına yanıt: Reji ile arasında geçen diyalogu anlattı | Video

Fatma Şahin'den 'Tokada sessiz kaldı' iddialarına yanıt: Reji ile arasında geçen diyalogu anlattı | Video

04.04.2022 | 22:48

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A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Muharrem Sarıkaya'nın basın çalışanına attığı tokada sessiz kaldı iddialarını yanıtladı. "Ben çaprazdaki kamerama bakıyordum. Gerçekten olayı görmedim" ifadelerini kullanan Şahin, Rejideki kız bana "Siz olmasaydınız bu programı yapamazdık. Teşekkür ederiz" dedi.

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