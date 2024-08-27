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FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden 3 şüpheli tutuklandı

FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kaçmasına yardım eden 3 şüpheli tutuklandı

27.08.2024 | 08:36

FETÖ’nün kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız ve iki şüpheli yakalanmasının ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, firari örgüt üyelerine barınma imkanı sağladığı, örgütle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

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İstanbul Beylikdüzü'nde Cihat Yıldız ve Ahmet Hızal isimli şahısları uygulama noktasına yakın bir yerde indirip uygulama noktasından kaçan araçla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlatmış, Beylikdüzü ilçesinde 100'e yakın kamera sistemleri incelenerek yapılan çalışmalar neticesinde, uygulama noktasında kaçan aracın beyaz renkli BMW araç olduğu, araç sahibinin Adem Bora isimli şahıs olduğu, şahsın Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde binbaşı rütbesinde çalışırken KHK ile ihraç edildiği, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan işlem yapıldığı tespit edilmişti. Ayrıca şahsın firar konumunda bulunan örgüt üyesi şahısların barınma ve saklanmalarına imkan sağladığı öğrenilmişti.
FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden üç şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanmış, yakalananlardan birinin FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız olduğu öğrenilmişti. Yakalanan firari 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişlerdi.

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