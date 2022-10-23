Video Haber FETÖ'nün akılalmaz yöntemi deşifre oldu! AVM tuvaletinde para transferi! Görüntülere SABAH ulaştı | Video
FETÖ'nün akılalmaz yöntemi deşifre oldu! AVM tuvaletinde para transferi! Görüntülere SABAH ulaştı | Video

FETÖ'nün akılalmaz yöntemi deşifre oldu! AVM tuvaletinde para transferi! Görüntülere SABAH ulaştı | Video

23.10.2022 | 10:48

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. FETÖ'den 18 yıl hapis cezası alan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın oğlu Sıdkı Karaca'ya AVM tuvaletinde düzenli para aktarıldığı ortaya çıktı.

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