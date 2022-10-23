FETÖ'nün akılalmaz yöntemi deşifre oldu! AVM tuvaletinde para transferi! Görüntülere SABAH ulaştı | Video
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. FETÖ'den 18 yıl hapis cezası alan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın oğlu Sıdkı Karaca'ya AVM tuvaletinde düzenli para aktarıldığı ortaya çıktı.