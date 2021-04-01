FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına operasyon! Havalimanında yakalandılar | Video

FETÖ’nün Kazakistan’daki yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen A.B. ve E.B. isimli iki şüpheli İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen A.B. ve E.B. isimli iki şüpheli İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün Yurt Dışı Yapılanması'na operasyon düzenledi. FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan A.B. ve E.B. isimli iki şüpheli İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri ve Terör Şube Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.