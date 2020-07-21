Video Haber Firari FETÖ’cü Sevgi Akarçeşme: "Soruların çalındığına inanmamıştım" | Video

Firari FETÖ’cü Sevgi Akarçeşme: "Soruların çalındığına inanmamıştım" | Video

Firari FETÖ’cü Sevgi Akarçeşme:
21.07.2020 | 22:12

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Fetullahçı Terör Örgütü’nün kapatılan medya kuruluşu Today’a Zaman’ın eski Genel Yayın Yönetmeni firari Sevgi Akarçeşme örgütle ilgili çeşitli itiraflarda bulundu. Firari FETÖ’cü Sevgi Akarçeşme konuşmasına şunları söyleyerek devam etti: “Diğer konu da soru çalma vs. Yine çoğunluğun hakkıyla girdiğini bir yerlere çalıştığına şahidim, biliyorum. Kendimde dahil birçok insanın ne kadar öğrencilik hayatları boyunca yurt dışında bu iftiraların yersiz olduğunu biliyorum ama benim Belçika’dayken tanıştığım bir hukukçu bu davalardan birisinin haklılık payı olduğunu doğru olduğunu söylemişti. O zamanda başımdan aşağı kaynar sular dökülmüş gibi olmuştu. Ben bu iddiaların hiçbirine inanmazken bir tane bile iddianın gerçek olması bütün herkesi zan altında bırakıyor. Bir anlamda kocaman kazan bir süt kaynatmışsınız, içine bir damla idrar düşmüş vs. Tamamen hepsi mundar olmuş oluyor. Aslında hepsi bozulmuş oluyor. Bu örnek de ona benziyor. Dolayısıyla bu süreçlerde cemaatin hiyerarşik yapısı da gözönüne alındığında ‘Bu süreçlere acaba kim cevaz verdi?’, ‘Kim amaca giden yolda her yol mübahtır?’ kararını verdi. Hangi konularda oldu, bu konularda hiçbir açıklama yapılmaması Hocaefendi’nin de bu konuda bir anlamda sessizliğini koruması, beni üzüyor aslında. ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ düşüncesi aslında cemaatin sevenlerinde ve gönül verenlere zarar veriyor.”

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