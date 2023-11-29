Fırtına Bursa'yı yıktı geçti...Otobüsün üzerine uçan çatı 2 yolcuyu yaraladı
Bursa'da akşam saatlerinde etkisini arttıran ve saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına hayatı felç etti. Çok sayıda çatı uçtu, ağaçlar devrildi, vatandaşlar yollarda yürümekte güçlük çekti. Tophane'de uçan çatı parçası belediye otobüsünün üzerine devrildi. 2 yolcu yaralandı. Valilik, fırtınanın yarın 15.00'e kadar devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı.
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