FOX TV'nin algı gazeteciliği yine tutmadı! İşte çiftçilik üzerinden yapılan yalan haber | Video

Son zamanlarda özellikle tarım konusunda algı operasyonlarına devam eden FOX Tv'nin bir haberi daha asılsız çıktı. Adana'da çiftçi Hasan Savaş'la röportaj yapan FOX Haber, bölgedeki üreticinin hiçbir destek almadığını iddia etti. Gerçekler, aynı bölgede çiftçilik yapan kişilerin A Haber'e konuşmasıyla ortaya çıktı.