Fransa'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar acilde 90 saat bekliyor | Video

Avrupa'nın en büyük ülkelerinden biri olan Fransa'da tam anlamıyla bir sağlık krizi yaşanıyor. Birçok kentte hastalar acil servislerde 12 saat ile 90 saat arası bekletiliyor. Yine doktor eksikliği baş gösteren ülkede farklı şehirlerden doktorlar uçakla getiriliyor.