Gazeteci Mahmut Övür'den sert tepki: "Can Ataklı laik seküler bir meczuptur" | Video

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Can Ataklı ve İlker Başbuğ'un "darbe" sözlerini değerlendirdi. Can Ataklı'yı "laik seküler bir meczup" olarak tanımlayan Övür, İlker Başbuğ'un İlker Başbuğ'un Türkiye'de darbeci bir siyasi sınıfın ve darbeci bir bürokrasinin olduğunu sakladığını söyledi. Övür ayrıca 1960 darbesini İsmet İnönü'nün de teşvik ettiğini belirtti.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında katıldığı programda Can Ataklı ve İlker Başbuğ'un "darbe" sözlerini değerlendirdi.

LAİK SEKÜLER BİR MECZUP

Can Ataklı'nın ciddiye alınmaması gerektiğini belirten Mahmut Övür, Ataklı hakkında "laik seküler bir meczup" ifadelerini kullandı.

KRİZ TELLALLIĞI YAPTILAR

Son 3-4 senede ekonomistlerin ve siyasi analistçilerin 2019 ortasında "Bu memleket batar,siyaset batar" sözlerini kullandığını belirten Övür, bu isimlerin kriz tellallığı yaptığını söyledi. Övür ayrıca Kılıçdaroğlu'nun bile Avrupaya giderek Türkiye'yi şikayet ettiğini belirtti.

CHP'NİN OYU YÜZDE 17

CHP ve İYİ Parti'nin erken seçim tartışmalarına değinen Övür her iki partinin de önce kamuoyu yoklamalarına bakması gerektiğini ifade etti. CHP'nin yüzde 17'ye kadar düştüğünü belirten Övür, "Düşünün ana muhalefet partisisiniz, yüzde 20'leri aşamıyorsunuz ve erken seçim istiyorsunuz. Akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.