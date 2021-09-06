Video Haber Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında yeni dönem kayıtları başladı | Video

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında yeni dönem kayıtları başladı | Video

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında yeni dönem kayıtları başladı | Video
06.09.2021 | 21:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Şenol Güneş’ten sakatlık açıklaması: Oyuncunun oynaması zor... | Video 21:48
Son dakika: Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması: "Oyuncunun oynaması zor..." | Video 06.09.2021 | 22:04
Son dakika: Karagümrük Başkanı’ndan Sinan Gümüş itirafı! | Video 01:44
Son dakika: Karagümrük Başkanı'ndan Sinan Gümüş itirafı! | Video 06.09.2021 | 22:15
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında yeni dönem kayıtları başladı | Video 00:40
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarında yeni dönem kayıtları başladı | Video 06.09.2021 | 21:51
Son dakika: 6 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 00:53
Son dakika: 6 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 06.09.2021 | 21:49
Son dakika haberi... Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 42:56
Son dakika haberi... Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 06.09.2021 | 20:30
Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi | Video 00:20
Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi | Video 06.09.2021 | 18:58
Son dakika haberi... Kabine Toplantısı başladı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor | Video 02:36
Son dakika haberi... Kabine Toplantısı başladı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor | Video 06.09.2021 | 18:17
Yavuz Donat | Doğu’nun “soğuk” incisi 06:39
Yavuz Donat | Doğu’nun “soğuk” incisi 06.09.2021 | 15:25
Gençler Cumhurbaşkanı için besteledi 02:02
Gençler Cumhurbaşkanı için besteledi 06.09.2021 | 13:46
Mehmet Barlas | Ortak kültür varken düşmanlık olur mu? 02:01
Mehmet Barlas | Ortak kültür varken düşmanlık olur mu? 06.09.2021 | 13:38
SON DAKİKA: Müge Anlı’dan canlı yayında o olaya sert tepki Tecavüze uğradım diyen adam... Artık iyice kafayı sıyırdı... 19:46
SON DAKİKA: Müge Anlı'dan canlı yayında o olaya sert tepki "Tecavüze uğradım diyen adam... Artık iyice kafayı sıyırdı..." 06.09.2021 | 12:57
Kastamonu’dan gelen komandolar ant içip Sinop Ayancık’a veda etti 03:59
Kastamonu'dan gelen komandolar ant içip Sinop Ayancık’a veda etti 06.09.2021 | 12:22
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan yüz yüze eğitim mesajı: Kararlıyız... 27:30
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim mesajı: Kararlıyız... 06.09.2021 | 11:56
SON DAKİKA: Okullarda yüz yüze eğitim başladı! Yüz yüze eğitimde hangi koronavirüs tedbirleri uygulanıyor? CANLI YAYIN 09:22
SON DAKİKA: Okullarda yüz yüze eğitim başladı! Yüz yüze eğitimde hangi koronavirüs tedbirleri uygulanıyor? CANLI YAYIN 06.09.2021 | 10:05
Son dakika: MEB’den okullar için Kovid-19 rehberi: Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? | Video 02:45
Son dakika: MEB'den okullar için Kovid-19 rehberi: Sınıfta pozitif vaka çıkarsa ne olacak? | Video 05.09.2021 | 23:49
Koronavirüsle mücadelede ’PCR’ dönemi | Video 02:15
Koronavirüsle mücadelede 'PCR' dönemi | Video 05.09.2021 | 23:48
Erhan Altunay’dan ’Ağlama Duvarı’yla ilgili çarpıcı açıklama: Tapınağın parçası değildir | Video 05:10
Erhan Altunay'dan 'Ağlama Duvarı'yla ilgili çarpıcı açıklama: Tapınağın parçası değildir | Video 05.09.2021 | 22:49
Son dakika: Datça’da orman yangını | Video 00:15
Son dakika: Datça'da orman yangını | Video 05.09.2021 | 22:53
Emine Erdoğan, kitabında yer alan leblebi helvasının tarifini paylaştı | Video 01:00
Emine Erdoğan, kitabında yer alan leblebi helvasının tarifini paylaştı | Video 05.09.2021 | 22:07
Vali Yerlikaya’dan okul öncesi videolu mesaj | Video 03:29
Vali Yerlikaya'dan okul öncesi videolu mesaj | Video 05.09.2021 | 21:52

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı. Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA