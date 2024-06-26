Video Haber Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, F-4 savaş uçağı ile uçtu | Video
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, F-4 savaş uçağı ile uçtu | Video

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, F-4 savaş uçağı ile uçtu | Video

26.06.2024 | 12:36

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 111’inci Filo Komutanlığı'nda uçuşa yönelik brifing almasının ardından F-4 savaş uçağı ile uçuş gerçekleştirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 111'inci Filo Komutanlığı'nda uçuşa yönelik brifing almış, F-4 uçağı ile uçuş gerçekleştirmiş ve 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur" denildi
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