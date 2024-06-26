Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, F-4 savaş uçağı ile uçtu | Video 26.06.2024 | 12:36 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 111’inci Filo Komutanlığı'nda uçuşa yönelik brifing almasının ardından F-4 savaş uçağı ile uçuş gerçekleştirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 111'inci Filo Komutanlığı'nda uçuşa yönelik brifing almış, F-4 uçağı ile uçuş gerçekleştirmiş ve 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur" denildi