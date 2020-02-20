Göbeklitepe "Mabedin Hüznü" prömiyerini yaptı | Video
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe Ankara'da opera sahnesine taşındı. Devlet Opera ve Balesi biletleri haftalar öncesinden tükenen Göbeklitepe Mabedin Hüznü eseriyle seyircilerin karşısına çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:11
Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: "Bana büyü yapıldı" | Video 20.02.2020 | 15:23
02:51
Evlat nöbetinde 171.gün! | Video 20.02.2020 | 15:32
04:27
Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açılıyor! | Video 20.02.2020 | 15:30
09:26
Çin Başkonsolosu, korona virüsünde gelinen son durumu A Haber’e anlattı 20.02.2020 | 15:05
00:25
05:09
İş yerine astığı pankartı gören teşekkür ediyor | Video 20.02.2020 | 14:08
01:30
Göbeklitepe "Mabedin Hüznü" prömiyerini yaptı | Video 20.02.2020 | 14:36
02:51
00:55
01:31
NATO'dan Türkiye'ye destek klibi! | Video 20.02.2020 | 14:10
00:27
İstanbul'da fren yerine gaza basan kadın sürücü dehşeti kamerada | Video 20.02.2020 | 13:36
02:03
05:04
Bakan Albayrak'tan Gaziantep'te önemli açıklamalar | Video 20.02.2020 | 13:24
01:01
Yol verme kavgasında otobüsün altında kaldı... O anlar kamerada! | Video 20.02.2020 | 12:42
03:12
03:42
02:28
Erdoğan: "İdlib'i Rejime Bırakmayacağız!" | Video 20.02.2020 | 12:29
03:02
Müge Anlı'da heyecanlı bekleyiş! Tuğba Özbek'in babası Nedim Bey mi? | Video 20.02.2020 | 12:28
00:57
Bartın'da fabrika yangını, müdahale sürüyor! | Video 20.02.2020 | 12:27
00:50
Araba gölete uçtu, 1 kişi kayboldu! | Video 20.02.2020 | 12:26