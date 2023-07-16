Gören bir daha baktı! Metrelerce yükseklikte telden tele atladı
İzmit-Kandıra yolunu kullananlar, akşam saatlerinde şahit oldukları manzarayla adeta şoke oldu. O anları kayda alan çok sayıda vatandaşın "Bu adam orada ne yapıyor?" sorusu ise , birbiri ardına yapılan ihbarlar sonrası cevap buldu. Gerekli güvenlik önlemlerini alan kişinin, TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş) 'da çalıştığı ve yüksek gerilim hattında ikaz küresi çalışması yaptığı öğrenildi.
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