Gözler Başkan Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde. Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? | Video

Türkiye Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız A Haber'de açıklamalarda bulundu. Okçular Vakfı olarak Kıbrıs Türk Halkı’nın yanında olduklarını ifade etmek için ziyarette bulunduklarını belirten Yıldız, Okçular Vakfı’nın tarihi bir vakıf olarak Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali’ni gerçekleştirerek, 20 Temmuz kutlamalarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ülkeyi ziyaret edecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla, gençlerle sportif ve kültürel etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.