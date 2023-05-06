Güngören’de zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı | Video
Güngören’de ters şeride girmek isteyen bir otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazayı gören ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan Osman Koç "Araç hızlı geliyordu. Diğer araç ışıklardan ters şeride U dönüşü yaptı. Normalde burada kamera olmadığı için yasak olduğu halde kontrollü şekilde dönüş yaparlar. Araç kontrolsüz şekilde dönüş yaptığı sırada diğer araç gelip vurdu. Araba gidilmemesi gereken bir hızla gidiyordu. Şoförün durumu kritikti. Yanındaki genç ise çok korkmuş ve şok halindeydi. Şoförün başında kanama vardı midesi bulanıyordu. Beyin kanaması geçirmiş olabilir. Olay yerine ilk gittiğimizde şoförün bilinci kapalıydı. Şoförü uyandırıp ambulans gelene kadar konuşturduk" dedi.
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