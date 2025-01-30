'Gürz-43' operasyonlarında 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 16 ilde PKK/KCK mensubu teröristlerin sakladıkları çeşitli silah ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “GÜRZ-43” operasyonlarında; 12 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.
"Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz için yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz" diyen Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:
"Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Hatay, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca; Patnos, Sason, Genç, Hizan, Mutki, Lice, Şenyayla, Palu, Kemah, Şemdinli, Çukurca, Hakkâri Merkez, Yayladere, Payas, Iğdır Merkez, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Muş Merkez, Pervari, Şırnak Merkez, Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nazımiye, Pülümür ve Bahçesaray kırsalında operasyonlar gerçekleştirildi.
Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."
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