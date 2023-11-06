Habertürk'te skandal yayın! Gazze'deki soykırımı meşrulaştırma çabası | Video

İsrail güçleri, Gazze'de çocuk, kadın, yaşlı hasta demeden binlerce sivili katletmeye devam ediyor. Dünyanın gözü önünde soykırıma varan katliamlar yaşanırken Habertürk televizyonunda skandal bir yayına imza atıldı. Hamas'tan terör örgütü olarak söz edilen yayında, İsrail'in 7 Ekim'de gerçekleştirilen "terörist bir eyleme" karşılık verdiği savunuldu.