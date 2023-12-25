Video Haber Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi | Video
Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi | Video

Hakkari'de şehitler için tören düzenlendi | Video

25.12.2023 | 20:14

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Hakkari'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı.

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