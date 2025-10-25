Halkevi'ndeki silahlı çatışmada tutuklu sayısı 4’e yükseldi

25.10.2025 | 01:58

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde 21 Ekim 2025 akşamı meydana gelen ve iki kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili soruşturmada bir kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 4’e yükseldi.