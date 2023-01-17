Haluk Bayraktar'dan Babacan'ın sözlerine tepki: "Bir belge sun, nakit hibe ne almışız göster!" | Video

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar açıklamasında, Baykar'ın yaptığı hiçbir işte tek kuruş kredi kullanmadığını, AR-GE desteği veya nakit hibe almadığını belirterek, "(Şirket olarak) Destekleri hiç almadık, uzak durduk. Her zaman kendi yağımızda kavrulmayı seçtik." ifadelerini kullandı.