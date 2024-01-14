Hasan Dağı’nda düşüp yaralan dağcı kadın helikopterle böyle kurtarıldı
Aksaray’da çoğu medya mensubu arkadaşları ile birlikte çıktığı Hasan Dağı’nda karda kayalıklardan düşerek yaralanan amatör dağcı kadın helikopterle kurtarıldı.
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