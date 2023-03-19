Hatay nereye inşa edilecek? AK Parti Milletvekili açıkladı | Video

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay’ın nereye inşa edileceği hakkında açıklamalarda bulundu. Yayman, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve şehrin bileşenleriyle 3 defa toplatı yaptık. Bu toplantılarda binaların nereye inşa edileceği hakkında 3 tane prensip kararı alındı. Birinci olarak, jeolojik etüt zeminlerinin sağlam olduğu yerler seçilecek. İkinci olarak, fay hattının olmadığı yerlere seçilecek. Son olarak ise şehrin bileşenlerinin ortak kararıyla yeni bir şehir inşa edeceğiz." dedi.