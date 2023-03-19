Hatay nereye inşa edilecek? AK Parti Milletvekili açıkladı | Video
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay’ın nereye inşa edileceği hakkında açıklamalarda bulundu. Yayman, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve şehrin bileşenleriyle 3 defa toplatı yaptık. Bu toplantılarda binaların nereye inşa edileceği hakkında 3 tane prensip kararı alındı. Birinci olarak, jeolojik etüt zeminlerinin sağlam olduğu yerler seçilecek. İkinci olarak, fay hattının olmadığı yerlere seçilecek. Son olarak ise şehrin bileşenlerinin ortak kararıyla yeni bir şehir inşa edeceğiz." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Hatay nereye inşa edilecek? AK Parti Milletvekili açıkladı | Video 19.03.2023 | 15:35
01:18
Bakan Kurum: "Şehrin ruhunu yansıtacak yaşam alanları kuracağız" | Video 19.03.2023 | 13:46
01:13
04:38
01:59
MİT'ten Halep'te operasyon! PKK/YPG'nin maliye sorumlusu öldürüldü | Video 19.03.2023 | 11:05
00:34
00:48
24:19
01:47
AFAD "sözde bağışçıları" ifşa edecek! | Video 18.03.2023 | 16:43
01:49
02:20
Bir avuç toprağı bile çok gördüler! CHP'li belediyeden büyük ayıp | Video 18.03.2023 | 15:14
32:27
04:56
07:12
00:38
01:31
Başkan Erdoğan'dan 'Çanakkale Zaferi' mesajı | Video 18.03.2023 | 12:54
04:35
03:37
11 yıl aradan sonra kritik temas! Bakan Çavuşoğlu Mısır'a gitti | Video 18.03.2023 | 11:08
04:35
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi yarın hizmete açılacak | Video 18.03.2023 | 10:32