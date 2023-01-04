Video Haber HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi | Video
HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi | Video

HDP'li Beştaş'tan FETÖ skandalı! Terör örgütü yerine 'cemaat' dedi | Video

04.01.2023 | 21:01

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Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında kalleş örgüt FETÖ ile ilgili çok tartışılacak skandal açıklamalara imza attı. PKK'ya terör örgütü diyemeyen Beştaş, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) de terör örgütü diyemedi. Beştaş, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ile Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen eli kanlı örgütü “Cemaat” demeyi tercih ettiklerini söyledi.

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