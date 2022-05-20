Hilal Kaplan | Ongun'un ipini kim çekti?

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OTOMATİK OYNAT
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03:45
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01:34
01:24
00:46
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama | Video 20.05.2022 | 08:30
03:22
32:47
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Haşmet Babaoğlu | Bitti! 19.05.2022 | 16:19
02:51
CHP’li başkan 19 Mayıs’ta gençlerin yürüyüşünü engelledi | Video 19.05.2022 | 15:49
01:17
04:26
Mahmut Övür | Kim vatan haini? 19.05.2022 | 14:39
02:47
Başkan Erdoğan gençlere masa tenisinde 'raket tutma' stilini anlattı | Video 19.05.2022 | 14:12
04:57
Başkan Erdoğan'dan sokak hayvanları ve barınak açıklaması | Video 19.05.2022 | 14:18
03:12
Mehmet Barlas | Muhalefet, NATO dayatmasına neden sessiz? 19.05.2022 | 13:46
Hilal Kaplan'ın 20.05.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...