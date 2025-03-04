Video Haber Hilal Kaplan | Trump-Zelenski kavgası
Hilal Kaplan | Trump-Zelenski kavgası

Hilal Kaplan | Trump-Zelenski kavgası

04.03.2025 | 16:12

Hilal Kaplan'ın 04.03.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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