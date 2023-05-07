Hilmi Daşdemir'den tarihi miting sonrası çarpıcı analiz: Başkan Erdoğan ilk turda kazanıyor | Video
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen tarihi miting sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Daşdemir, miting alanlarındaki coşkulu kalabalığın daha önce AK Parti'ye oy vermiş kararsız seçmenlerin yeniden kenetlendiğini gösterdiğini ifade etti. Yeni biten bir anket çalışmasına ilişkin veri aktaran Daşdemir, Başkan Erdoğan'ın seçimleri ilk turda kazanacağını söyledi.
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