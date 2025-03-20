İBB Başkanı İmamoğlu için süreç nasıl işleyecek? Soruşturmanın kilit isimleri kimler? | Video

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Peki İmamoğlu için süreç nasıl işleyecek? Soruşturmanın kilit isimleri kimler? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır canlı yayında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.