Video Haber İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, iftiraya ses kayıtlı cevap | Video
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, iftiraya ses kayıtlı cevap | Video

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, iftiraya ses kayıtlı cevap | Video

20.03.2023 | 11:23

AFAD'ın depremden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği iftirasına, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremin ilk saatlerinde yaşanan bir telefon görüşmesini yayınlayarak cevap verdi.

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