İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, iftiraya ses kayıtlı cevap | Video
AFAD'ın depremden 36 saat sonra TSK'dan yardım istediği iftirasına, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremin ilk saatlerinde yaşanan bir telefon görüşmesini yayınlayarak cevap verdi.
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