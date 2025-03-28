İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi | Video
İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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