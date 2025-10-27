İngiltere Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı | Video
27.10.2025 | 16:54
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
