Irak ve Suriye'ye hava harekatı! 30 terörist etkisiz | Video
Terör örgütü PKK'nın 12 Mehmetçiğimizi şehit etmesinin ardından Türkiye'ye sızmak için kullandığı Metina bölgesinde örgüte büyük darbe indirildi. 20 F-16 savaş uçağı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 120 km derinliğe indi. Havada ikmal desteğiyle belirlenen koordinatlar tek tek vurulurken 30 terörist de etkisiz hale getirildi
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