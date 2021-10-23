İran'da Doğu Azerbaycan'ın yeni valisine bir asker kameraların önünde tokat attı | Video
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İran'da Doğu Azerbaycan Valisi olarak atanan eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Zeynelabidin Hürrem'e asker olduğu öğrenilen bir kişi kameraların önünde saldırıda bulundu.