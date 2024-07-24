Video Haber İş yerinden binlerce dolar ve euro çaldılar!
İş yerinden binlerce dolar ve euro çaldılar!

İş yerinden binlerce dolar ve euro çaldılar!

23.07.2024 | 23:54

Kocaeli İzmit İlçe merkezinde meydana gelen olayda, bir iş yerine girerek kasada bulunan 5 bin 500 dolar, 2 bin Euro ve 20 bin TL nakit parayı çaldıkları iddia edilen iki kadın, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

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