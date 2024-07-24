İş yerinden binlerce dolar ve euro çaldılar!

Kocaeli İzmit İlçe merkezinde meydana gelen olayda, bir iş yerine girerek kasada bulunan 5 bin 500 dolar, 2 bin Euro ve 20 bin TL nakit parayı çaldıkları iddia edilen iki kadın, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.