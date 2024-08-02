İsmail Haniye için Türk bayrakları yarıya indirildi | Video
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye 'nin şehadeti sebebiyle bir günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle bir günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. İlan edilen mili yas nedeniyle yurdun çeşitli yerlerinde bulunan Türk bayrakları yarıya indirildi. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Çamlıca Tepesi'ndeki dev Türk bayrağı da milli yas nedeniyle yarıya indirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
İsmail Haniye için Türk bayrakları yarıya indirildi | Video 02.08.2024 | 08:57
00:48
00:24
01:47
Bir haftada dört adresi soydular… Aynı mahallede yakalandı 01.08.2024 | 23:18
02:32
Hizbullah İsrail'i füzelerle vuruyor! 01.08.2024 | 23:13
04:20
Ankara'da ABD ile Rusya'nın casus takası! İşte canlı yayında o anlar | Video 01.08.2024 | 16:40
09:56
09:56
13:20
11:55
İran-İsrail doğrudan çatışır mı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi | Video 01.08.2024 | 09:26
00:28
FETÖ’ye yönelik Kıskaç-24 operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı | Video 01.08.2024 | 09:03
03:07
00:28
17:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İsrail bölgede savaşın tetiğini çekti" | Video 31.07.2024 | 14:27
09:59
11:36
28:47
01:16
04:19
HAMAS lideri İsmail Heniyye İran'da uğradığı suikastta şehit edildi 31.07.2024 | 08:19
01:00
Gece kulübüne silahlı saldırı! Dehşet anlarına SABAH ulaştı 30.07.2024 | 23:45