Video Haber İSPARK batma noktasına geldi: "2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon zararı var" | Video

İSPARK batma noktasına geldi: "2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon zararı var" | Video

İSPARK batma noktasına geldi:
01.09.2021 | 19:30

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İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibarıyla 100 milyon lira zararı olduğunu bildirdi.

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