İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya saldırı anı kameralara yansıdı | Video

İşgalici İsrail güçleri, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırdı. Saldırı sonrasında Harem-i Şerif savaş alanına döndü. İsrail güçlerinin saldırısına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. İşte o anın görüntüsü...