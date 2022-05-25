İsrailli mevkidaşı ile görüşen Bakan Çavuşoğlu: "Barış için tek bir yol var" | Video

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Kudüs’te İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi. Filistinde yaşananlara vurgu yapan Çavuşoğlu, "Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir" sözlerine yer vererek barış için tek yolun iki devletli bir çözüm olduğunu söyledi.