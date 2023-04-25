İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu | Video

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi çerçevesinde yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanında hazırlıklar başladı. Hazırlıklar kapsamında seçim için gerekli olan sandıklar ve oy kabinleri gelen ve giden yolcu katlarına kuruldu.